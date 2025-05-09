Iğdır FK, Fatih Karagümrük maçına hazır

Futbolcular, idmanda ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması yaptı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.