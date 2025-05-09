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        Iğdır FK, Fatih Karagümrük maçına hazır

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:22 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:38
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        Iğdır FK, Fatih Karagümrük maçına hazır
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde antrenmana çıktı.

        Futbolcular, idmanda ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması yaptı.

        Maç, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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