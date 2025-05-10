Havaların ısındığı Iğdır'da yaylalar çiçeklerle renklendi

Süsen, gelincik ve papatyalar başta olmak üzere, birçok çiçeğin açtığı yaylalarda güzel görüntüler oluştu.

Yurdun en doğusunda, Ağrı Dağı ile Aras Dağları eteklerinde bulunan Iğdır'ın yaylaları, baharın gelişiyle birbirinden güzel renklere büründü.

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