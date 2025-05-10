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        Havaların ısındığı Iğdır'da yaylalar çiçeklerle renklendi

        Havaların ısındığı Iğdır'da yaylalar, açan çiçeklerle renklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:55 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:14
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        Havaların ısındığı Iğdır'da yaylalar çiçeklerle renklendi
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        Havaların ısındığı Iğdır'da yaylalar, açan çiçeklerle renklendi.

        Yurdun en doğusunda, Ağrı Dağı ile Aras Dağları eteklerinde bulunan Iğdır'ın yaylaları, baharın gelişiyle birbirinden güzel renklere büründü.

        Süsen, gelincik ve papatyalar başta olmak üzere, birçok çiçeğin açtığı yaylalarda güzel görüntüler oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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