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        Iğdır'daki "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi

        Iğdır'da düzenlenen "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 23:43 Güncelleme: 17.05.2025 - 23:43
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        Iğdır'daki "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi
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        Iğdır'da düzenlenen "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi.

        Ülkü Ocakları Iğdır İl Başkanlığınca Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen konsere, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, MHP MYK Üyesi Özer Karakayacı, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Nebioğlu, MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş, Ülkü Ocakları Iğdır İl Başkanı Alparslan Çelikten, belediye başkanları, Kars, Erzurum ve Ardahan ülkü ocakları başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Konserde, Ali Kınık ile Ahmet Öngel ve Efe Efeoğlu da sahne aldı.

        Sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik eden kalabalık, eğlenceli anlar yaşadı.

        Sanatçılara Nebioğlu ve Çelikten tarafından plaket verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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