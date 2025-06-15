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        Iğdır'da yerli ve milli buğday çeşidi "Taner", çiftçilerin yüzünü güldürdü

        Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle dağıttığı yerli ve milli buğday çeşidi "Taner", Iğdır Ovası'nda yüksek verimiyle üreticilerin yüzünü güldürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:32
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        Iğdır'da yerli ve milli buğday çeşidi "Taner", çiftçilerin yüzünü güldürdü
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        Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle dağıttığı yerli ve milli buğday çeşidi "Taner", Iğdır Ovası'nda yüksek verimiyle üreticilerin yüzünü güldürüyor.

        Bakanlıkça geliştirilen ve yüzde 50 hibe desteğiyle üreticilere dağıtılan "Taner" buğdayı, Iğdır'ın verimli topraklarıyla buluştu.

        Kısa sürede yetişen buğdaylar, kuraklığa dayanıklı yapısı ve verimliliğiyle Iğdır çiftçisinden tam puan aldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Erhacı köyündeki 30 dönümlük tarlada incelemelerde bulundu.

        Tingiş, yaptığı açıklamada, "Taner" buğdayının Iğdır iklimine uygun, kuraklığa dayanıklı ve yüksek verimli olduğunu vurgulayarak, "Kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı bu çeşidimiz, Iğdır'da güzel bir adaptasyon sağladı, üreticilerimiz oldukça memnun. Bugüne kadar 200 tonun üzerinde tohum dağıttık. Taner'in Iğdır Ovası'nda yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz, üreticilerimiz yeter ki tarımla uğraşsınlar, biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

        Çiftçilerden Mehmet Yılmaz da "Şu an içinde bulunduğumuz arazide dekara 25 kilogram buğday tohumu kullandım. Sadece iki kez sulama yaptım, Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen bu çeşitten yaklaşık 1 tonun üzerinde verim bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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