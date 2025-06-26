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        Iğdır FK, yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı

        Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 23:20 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:25
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        Iğdır FK, yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı
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        Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Çağdaş Çavuş yönetiminde 1. etap çalışmalarına başladı.

        Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde ilk antrenmanına çıkan Iğdır FK, koşu, paslaşma, 8-8 ve dar alan çalışması yaptı.

        Iğdır ekibi, 2. etap çalışmalarına kadar günlük antrenmanlara devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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