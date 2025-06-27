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        Iğdır'da bu yıl 10 bin tonun üzerinde karpuz üretimi bekleniyor

        Türkiye'nin en kurak illerinden biri olan Iğdır'da, bu yıl 1000 dekarda 10 bin tonun üzerinde karpuz üretimi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:49
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        Iğdır'da bu yıl 10 bin tonun üzerinde karpuz üretimi bekleniyor
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        Türkiye'nin en kurak illerinden biri olan Iğdır'da, bu yıl 1000 dekarda 10 bin tonun üzerinde karpuz üretimi bekleniyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle kentte yaygınaşan karpuz üretimi, çiftçilerin önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

        Geçen yıl dekarda 6-7 ton verim alınan karpuzun, bu yıl hasadına başlandı. Kentte 1000 dekar alanda üretilen karpuzdan, bu yıl bazı tarlalarda dekarda 10 tonun üzerinde verim alındı.

        Toplamda 10 bin tonun üzerinde rekolte hedeflenen kentte üretilen karpuzlar, il merkezi ile çevre illere satılıyor.

        - "Dekarda 10 tonun üzerinde rekolte almaya başladık"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, kentte birçok meyve ve sebze türünün yetiştiğini söyledi.

        Kentte 1000 dekarın üzerinde alanda karpuz üretimi yapıldığını ifade eden Tingiş, "İlimizde 10 bin tonun üzerinde karpuz rekoltesi beklemekteyiz. Bu yıl mevsimin iyi gitmesinden dolayı tozlaşma ve döllemeler çok iyi oldu. Şu an 1 dekarlık alandan 10 tonun üzerinde rekolte almaya başladık. Üreticilerimiz mutlu, kazanıyorlar, ürettiklerinin değerini alıyorlar. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim üreticilerimizin yanındayız." diye konuştu.

        Iğdır Ovası'nın Doğu Anadolu'yu besleyebilecek kavun, karpuz ve sebzeyi üretebilecek bir altyapıya sahip olduğunu belirten Tingiş, şunları kaydetti:

        "Doğu Anadolu'daki vatandaşlarımızın sebze ihtiyacı ilimizden karşılanmaya devam edecek. Karpuzumuzun bulunduğu toprak yapısı ve Aras'ın suyuyla sulanmasından dolayı kendine özgü bir tat ve aroması var. Iğdır karpuzunu yiyen bir vatandaşımız bu karpuzu tekrar yemek ister. Potasyum, magnezyum oranı çok yüksek. Aras’ın suyuyla da sulanıyor, ayrı bir lezzete sahip. Tüketicilerimizin Iğdır karpuzunu tezgahlardan tüketmelerini tavsiye ediyorum. Doğal bir karpuz, üreticilerimiz ellerinden geldiğince en iyilerini üretmeye devam ediyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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