        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        GRAFİKLİ - "Karahacılı" leylek, 3 yılda yaklaşık 22 bin kilometre katetti

        HÜSEYİN YILDIZ / SABRİ SARCAN - Iğdır'da 3 yıl önce uydu vericisiyle takibe alınan leylek, yaklaşık 22 bin kilometrelik yolculuğu boyunca Iğdır ile Basra Körfezi arasında mekik dokudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:02
        GRAFİKLİ - "Karahacılı" leylek, 3 yılda yaklaşık 22 bin kilometre katetti
        HÜSEYİN YILDIZ / SABRİ SARCAN - Iğdır'da 3 yıl önce uydu vericisiyle takibe alınan leylek, yaklaşık 22 bin kilometrelik yolculuğu boyunca Iğdır ile Basra Körfezi arasında mekik dokudu.

        KuzeyDoğa Derneğinin kontrolünde Iğdır'da yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Karaahmetoğlu Çoban tarafından 2022'de kentteki bir leylek yavrusuna uydu vericisi takıldı.

        Aralık ilçesine bağlı Karahacılı köyünde verici takıldığı için "Karahacılı" ismi verilen leylek, Iğdır ve İran ile Irak sınırında yer alan Basra Körfezi arasında adeta mekik dokudu.

        Elde edilen verilere göre, 2022'nin haziran ayında uydu vericisi takılan leylek, doğal ortamına salındıktan bugüne kadar yaklaşık 22 bin kilometre uçtu.

        2022'nin ağustos ayında Türkiye'den Nahçıvan'a, buradan da İran'a geçen leylek, 3 yıl içinde Iğdır'ın yanı sıra Ermenistan, Nahçıvan, İran ve Irak'ta bulundu.

        En yüksek irtifalı uçuşunu 5 bin 553 metreyle gerçekleştiren "Karahacılı", en hızlı uçuşunu ise saatte 110 kilometreyle gerçekleştirdi.

        Leylek, şu an Dicle ve Fırat nehirlerinin Hint Okyanusu'na döküldüğü noktada bulunan Basra Körfezi'ndeki sulak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

        KuzeyDoğa ekibince anlık olarak izlenen leylekten gelen bilgiler, leyleklerin kışlama, göç yolu, üreme ve beslenme alanları bilim dünyasıyla paylaşılıyor.

        - "Gelen tüm sinyaller kayıt altına alınıyor"

        KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ve Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, leylekleri uydu vericisiyle izleme projesine 2022'de başladıklarını ve şu an "Karahacılı"dan aktif olarak veri aldıklarını söyledi.

        Gelen tüm sinyallerin kayıt altına alındığını belirten Şekercioğlu, "Bu vericilerin esasında ömrü çok değişkenlik gösteriyor. Hayvanın altında olduğu şartlara göre ama 3 yıldır veri yollayan bir leyleğimiz var. Bu leyleğimize verici taktığımız köyden dolayı Karahacılı adını verdik. Bu leylek yavrusu, erişkin artık ve göçünü her yıl gerçekleştiriyor. Biz de hala hayatta olduğu için çok mutluyuz." dedi.

        Kuşun göç yolculuğuna değinen Şekercioğlu, şunları kaydetti:

        "Bu zorlu göç esnasında daha önce Tahran'a gitmiş bu leyleğimiz şu an Basra Körfezi'nde, Irak'ta, Kuveyt yakınlarında ve Dicle ile Fırat Nehri'nin büyük deltasında. Zaten bu, dünyanın en önemli deltalarından biri, Dicle ve Fırat'ın Basra Körfezi'ne döküldüğü alan. Leyleğimiz de şu an bu alanda ve Basra Körfezi'nin muhteşem deltasına ulaşmış. Tahmin ediyoruz kışı orada geçirecek çünkü geçmişteki yolculukları da kış sezonunda oraya yoğunlaşmış durumda."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

