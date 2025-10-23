Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda "patlayıcı madde tatbikatı" yapıldı

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda "patlayıcı madde tatbikatı" düzenlendi.

        Giriş: 23.10.2025 - 15:51 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:51
        Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda "patlayıcı madde tatbikatı" yapıldı
        Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda "patlayıcı madde tatbikatı" düzenlendi.

        Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı kapsamında yılda bir kez gerçekleştirilen tatbikatta, güvenlik birimlerinin koordinasyonu ve acil durumlara müdahale kabiliyetleri test edildi.

        Senaryo gereği havalimanına yapılan patlayıcı madde ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, hızla sahaya girerek geniş güvenlik önlemi aldı.

        Yapılan çalışmada tespit edilen şüpheli çanta, robot yardımıyla güvenli bir bölgeye taşındı ve burada bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı.

        Tatbikatla havalimanı güvenliğinin güçlendirilmesi, ekipler arası koordinasyonun geliştirilmesi ve olası tehditlere karşı müdahale süreçlerinin hızlandırılması amaçlandı.

