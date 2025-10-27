Iğdır'da Cumhuriyet'in 102. yılı 102 kişilik katılımla doğada kutlandı

Iğdır'da Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla Üçkaya Vadisi'nde 102 kişinin katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Valilik ve Türkiye Dağcılık Federasyonunca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 102 kişinin katılımıyla kentin önemli doğal güzelliklerinden Üçkaya Vadisi'nde yürüyüş etkinliği yapıldı.

Vadide yaklaşık 7 kilometre yürüyüş yapılıp Cumhuriyet'in ilanının 102. yılının kutlandığı etkinliğe, Vali Ercan Turan da katıldı.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını doğayla iç içe kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in ilelebet payidar olacağını vurgulayan Turan, "Bu tür spor etkinliklerine ciddi anlamda önem veriyoruz. Tuzluca'mız doğal bir parkur, trekking için çok güzel güzergahları var. Güzergahlardan özellikle Hamurkesen'den Üçkaya'ya kadarki güzergahı yürüdük. Kalabalık bir grubumuz vardı, 'Aile Yılı' münasebetiyle de zaten herkes ailesiyle geldi. Aile bu bakımdan da önem arz ediyor. Cumhuriyetimiz tekrar kutlu olsun, 102. yılımız kutlu, devletimiz payidar olsun, milletimiz var olsun." dedi.