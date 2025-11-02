Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan 3 kişi gözaltına alındı

        Iğdır'da kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 15:38 Güncelleme: 02.11.2025 - 15:38
        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmalarda, üç kuyumcuya 16 gram sahte altın sattıkları tespit edilen V.A, M.A. ile N.A'nın araçla Kars istikametine seyir halinde oldukları belirlendi.

        Ekipler, durdurdukları araçta bulunan anne ve 2 çocuğunu gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üst aramalarında 95 gram altın ve 310 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

