Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Iğdır'da evlerinde kaçak silah ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da evlerinde kaçak silah ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 yarı otomatik av tüfeği, 1 el telsizi ve 125 fişek ele geçirildi.
Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla F.İ, M.Ü. ve A.I. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.