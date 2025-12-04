Habertürk
Habertürk
        Iğdır Haberleri

        Aras Dağları'ndaki köylerde karla mücadele için hazırlıklar tamamlandı

        Iğdır'da, Aras Dağları'ndaki köylerde 41 personel ile 35 iş makinesiyle kar ve tipiyle mücadele edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:32
        Aras Dağları'ndaki köylerde karla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
        Iğdır'da, Aras Dağları'ndaki köylerde 41 personel ile 35 iş makinesiyle kar ve tipiyle mücadele edilecek.

        Yurdun en doğusunda yer alan kentin dağ köylerinde, kışın yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması için kış boyunca çalışma yürütüyor.

        Bu sezon dağ köylerinde karla mücadele çalışmalarına 41 personel ile 35 iş makinesi katılacak.

        Atölyelerde tamir ve bakımları yapılan iş makineleriyle, yaklaşık 4 ay boyunca Aras Dağları'nın 1500-2500 rakımlarında yer alan köylere ulaşımın sağlanması için çalışma yürütülecek.

        - "Oluşturulan 21 ekip, 7 gün 24 saat teyakkuzda olacak"

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, AA muhabirine, karla mücadelede görev alacak iş makinesi ve personelin hazır olduğunu söyledi.

        Kışın çetin geçtiği noktalarda ulaşımı sağlamak için aralıksız çalıştıklarını belirten Çarman, şöyle konuştu:

        "İl Özel İdaresi olarak karla ve buzlanmayla mücadele kapsamında gerek araç gerekse personel yönünden tüm ekiplerimizi oluşturduk. 41 personel, 35 iş makinesi ve 21 ekiple sahada olacağız. Tipi ve buzlanmanın yoğun olduğu kritik bölgelerimizde agrega (çakıl, kum) ve tuz stoklarımızı hazır hale getirdik. Hayırlı bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Allah kazasız belasız bir kış nasip etsin."

        Özellikle Tuzluca'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde zaman zaman zorluklar yaşandığını, bu bölgelerde etkin çalışma yürüttüklerini anlatan Çarman, bıçaklı kamyon sayısının artırıldığını ve geçen yıl büyük başarı sağlayan rotatif tipi kar küreme aracının bu sene de görev yapacağını bildirdi.

        Çarman, karla mücadele çalışmalarının vatandaşların mağduriyetini gidermek için ivedilikle yapıldığını vurgulayarak, "Taşımalı eğitim yapılan okullar ve diyaliz hastalarının bulunduğu köylerde çalışmalar hassasiyetle sürdürülecek. Oluşturulan 21 ekip, olası kapanan köy yollarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 7 gün 24 saat teyakkuzda olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

