        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da arızalı hatlar nedeniyle su iki ay aralıklarla verilecek

        Iğdır'da hatlardaki arıza nedeniyle kente su, önümüzdeki iki ay boyunca aralıklarla verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:44
        Iğdır Belediyesinden yapılan açıklamada, kente gelen su hatlarında yaşanan arızadan dolayı su kesintisinin 2 ay boyunca süreceği belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        “İlimizde yürütülen teknik çalışmalar nedeniyle 16 Aralık itibarıyla geçici su kesintisi yaşanacaktır. Su 17.00 ile 22.00 saatleri arasında verilecek. Belirtilen saatler dışında su kesintisi yaşanacaktır. Ekiplerimiz çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için sahada aralıksız görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almalarını rica eder, göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

