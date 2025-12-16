Iğdır'da arızalı hatlar nedeniyle su iki ay aralıklarla verilecek

“İlimizde yürütülen teknik çalışmalar nedeniyle 16 Aralık itibarıyla geçici su kesintisi yaşanacaktır. Su 17.00 ile 22.00 saatleri arasında verilecek. Belirtilen saatler dışında su kesintisi yaşanacaktır. Ekiplerimiz çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için sahada aralıksız görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almalarını rica eder, göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

Iğdır Belediyesinden yapılan açıklamada, kente gelen su hatlarında yaşanan arızadan dolayı su kesintisinin 2 ay boyunca süreceği belirtildi.

