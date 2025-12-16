Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Özbelsan Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 22:54 Güncelleme: 16.12.2025 - 22:54
        Iğdır FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Özbelsan Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli organizasyonlar çalıştı.

        Ligin 18. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan Iğdır FK, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

