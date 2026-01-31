Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıklarla, içki ve kumarla mücadele. Bunun en önemli ilacı da spor, gençleri spora yönlendirmek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıklarla, içki ve kumarla mücadele. Bunun en önemli ilacı da spor, gençleri spora yönlendirmek." dedi.

        Bak, parti binasında düzenlenen AK Parti Iğdır İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Aralık, Karakoyun ve Tuzluca ilçe başkanlarıyla görüşerek taleplerini aldıklarını söyledi.

        Iğdır'daki yurtlarda yatak kapasitesini 6 bine yükselttiklerini ifade eden Bak, "Yine bakıyoruz üniversitenin kapasitesine göre ihtiyaç olursa tekrar bir ilave yurt projesi üzerinde de çalışıyoruz. Dolayısıyla biz de Milletvekili Cantürk Alagöz Bey'in o sıcak yaklaşımı, diyaloğu, sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgisi Iğdır'a yatırımların gelmesi noktasında önemli bir adım." dedi.

        - "Hep beraber vatanımızı çok seviyoruz"

        Sporun önemine değinen Bakan Bak, şunları kaydetti:

        "Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıklarla, içki ve kumarla mücadele. Bunun en önemli ilacı da spor, gençleri spora yönlendirmek. İl başkanımız, 'Iğdırspor, Iğdır için bir şans, gençler için bir şans, bir yol haritası, bir başlangıç, bir hedef' dedi. Dolayısıyla Cantürk Bey'in ortaya koyduğu bu özveri, sizlerin desteğiyle beraber güzel bir sinerjiye dönüşmüş, bir enerjiye dönüşmüş, biz de buna şahit olduk, bugün bu nedenle buradayız. Cumhurbaşkanımız da gerçekten buraya özel önem veriyor. Tabii amatör spor grupları ile ilgili başkanımız ifade etti talepleri var, onları da değerlendireceğiz inşallah. Hep beraber vatanımızı çok seviyoruz, bayrağımızı çok seviyoruz, ülkemizi çok seviyoruz ve sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber bu yolda Türkiye Yüzyılı'nda, gençliğin yüzyılında, sporun yüzyılında yürümeye devam edeceğiz."

        AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz'ın konuşmasının ardından Bakan Bak, partililerin taleplerini dinledi.

        Bakan Bak ve beraberindekiler daha sonra Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Bak: Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor
        Bakan Bak: Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor
        Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Iğdır'da
        Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Iğdır'da
        Iğdır'da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
        Iğdır'da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi beyaz örtüyle kaplandı
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi beyaz örtüyle kaplandı
        Iğdır'da aranan hükümlü Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı
        Iğdır'da aranan hükümlü Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı
        Iğdır'da iki ayrı yangın korkuttu
        Iğdır'da iki ayrı yangın korkuttu