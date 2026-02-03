Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Gürcan Hasova, Barış Çiçeksoyu, Harun Terin
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Tsunami (Dk. 46 Alim Öztürk), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 65 Gökcan Kaya), Bacuna (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Rotariu (Dk. 59 Ahmet Emin Engin), Conte, Ali Kaan Güneren, Suarez, Özder Özcan (Dk. 73 Bruno), Serkan Asan
Hesap.com Antalyaspor: Kağan Arıcan, Muhammed Emin Özkul, Hasan Yakub İlçin, Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Ramazan Özçelik, Berkay Topdemir (Dk. 59 Mücahid Emre Özata), Mevlüt Şimşek, Hasan Ürkmez (Dk. 86 Kayra İlkbaharlılar), Kerem Kayaarası, İbrahim Kencu (Dk. 59 Arda Altun)
Goller: Dk. 12 ve 24 Conte, Dk. 16 Suarez, Dk. 31 Rotariu, Dk. 50 Özder Özcan, Dk. 85 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kart: Dk. 88 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)
IĞDIR
