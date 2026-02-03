Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:10 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:10
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Gürcan Hasova, Barış Çiçeksoyu, Harun Terin


        Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Tsunami (Dk. 46 Alim Öztürk), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 65 Gökcan Kaya), Bacuna (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Rotariu (Dk. 59 Ahmet Emin Engin), Conte, Ali Kaan Güneren, Suarez, Özder Özcan (Dk. 73 Bruno), Serkan Asan


        Hesap.com Antalyaspor: Kağan Arıcan, Muhammed Emin Özkul, Hasan Yakub İlçin, Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Ramazan Özçelik, Berkay Topdemir (Dk. 59 Mücahid Emre Özata), Mevlüt Şimşek, Hasan Ürkmez (Dk. 86 Kayra İlkbaharlılar), Kerem Kayaarası, İbrahim Kencu (Dk. 59 Arda Altun)


        Goller: Dk. 12 ve 24 Conte, Dk. 16 Suarez, Dk. 31 Rotariu, Dk. 50 Özder Özcan, Dk. 85 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)


        Sarı kart: Dk. 88 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)





        IĞDIR

        IĞDIR

