Iğdır'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma sürüyor

Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 57 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor. Kentte dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimli bölgelerdeki birçok köye ulaşım kesildi. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan 57 köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı. Toplam 315 kilometre yolda sürdürülen çalışmaların, olumsuz hava koşulları nedeniyle zorlaştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.