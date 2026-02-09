Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır Temiz Doğa Platformu kentin kirli havasına dikkati çekti

        Iğdır Temiz Doğa Platformu, kentte son yıllarda ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliğine dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 18:52 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır Temiz Doğa Platformu kentin kirli havasına dikkati çekti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır Temiz Doğa Platformu, kentte son yıllarda ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliğine dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

        Kentteki bir toplantı salonunda platform adına açıklama yapan basın sözcüsü Serdar Gündoğdu, platformun farklı meslek gruplarından gönüllülerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu söyledi.

        Platformun temel amacının son 10 yılda beklenmedik şekilde artış gösteren hava kirliliğine dikkati çekmek ve toplumda "temiz çevre" bilincini yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Gündoğdu, şöyle devam etti:

        "Hava kirliliği insan kaynaklı. Doğa intikamcıdır ve kendisine yapılan kötülüğü katlayarak geri verir, bugün bunu yaşıyoruz. Eğer gerekli tedbirler alınmaz ve bu sorun görmezden gelinirse, yarın alınacak önlemlerin maliyeti çok daha ağır olacaktır. Hatta geç kalmışlık, çaresizliğe dönüşebilir."


        - "Temiz çevre herkesin ortak sorumluluğu"


        Konuyla ilgili topluma önemli görevler düştüğünü anlatan Gündoğdu, "Toprağın, suyun ve çevrenin temizliğine yönelik hassasiyetin eğitim yoluyla kazandırılması gerekiyor. Bu eğitimler haftalık, aylık ve yıllık çaba gerektirir. Acil eylem planları kapsamında uygulamaya geçilmesini bekliyoruz ve bu sürecin parçası olmaya hazırız." diye konuştu.

        Düzenli olarak alınan hava kalitesi verilerinin durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

        "Veriler, Iğdır'daki hava kirliliğinin devlet düzeyinde acil ve özel bir duyarlılık gerektirdiğini gösteriyor. Normal değerlerin çok üzerinde seyreden kirlilik, Iğdır'ı Türkiye ve Avrupa'da en üst seviyelere taşıdı. Özellikle PM 2.5 değerlerinin normalin 70 katına kadar çıktığı tespit edildi. Temiz çevre herkesin ortak sorumluluğu. Sigara izmaritini yere atmayan bireyden, atıkları evinde ayrıştıran kadınlara, parkları temiz tutan gençlerden, konuyu gündemde tutan basına, aydınlardan siyasetçilere kadar hepimize görev düşüyor. Yaşanabilir bir Iğdır ancak ortak bir bilinç ve eylemle mümkün."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Iğdır FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır'da adliye personeli ve avukatlara dava
        Iğdır'da adliye personeli ve avukatlara dava
        Iğdır'da kuşlar için yemleme ve gözlem etkinliği
        Iğdır'da kuşlar için yemleme ve gözlem etkinliği
        Rektörden 'sanal kumar' ve 'uyuşturucu' uyarısı: Kocaman bir dinamit üzerin...
        Rektörden 'sanal kumar' ve 'uyuşturucu' uyarısı: Kocaman bir dinamit üzerin...
        Iğdır Valisi Taşolar, Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı inceled...
        Iğdır Valisi Taşolar, Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı inceled...
        Iğdır Valisi Taşolar, Aralık ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi
        Iğdır Valisi Taşolar, Aralık ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi