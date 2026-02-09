Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 18:17 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:17
        Iğdır FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


        Ligde dün Serikspor'la Ankara'da yaptığı maçı 3-1 kazanan Iğdır FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Iğdır temsilcisi, teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde antrenman yaptı.


        Iğdır FK ile Ümraniyespor, 13 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

