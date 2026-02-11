Iğdır'da domuz sürüsü dronla görüntülendi
Iğdır'da bir sulak alanda yaşayan anne domuz ve 4 yavrusu, dronla görüntülendi.
Iğdır'da bir sulak alanda yaşayan anne domuz ve 4 yavrusu, dronla görüntülendi.
Tuzluca ilçesindeki sulak alanlar birçok kuş türüne olduğu gibi başka yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.
Bölgede yaşayan türler arasında yaban domuzları da bulunuyor.
Bir anne domuz ve 4 yavrusu, sulak alanın kıyısında kamışlarla örtülü alanda dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.