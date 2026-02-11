Iğdır'da domuz sürüsü dronla görüntülendi

Iğdır'da bir sulak alanda yaşayan anne domuz ve 4 yavrusu, dronla görüntülendi.



Tuzluca ilçesindeki sulak alanlar birçok kuş türüne olduğu gibi başka yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.



Bölgede yaşayan türler arasında yaban domuzları da bulunuyor.



Bir anne domuz ve 4 yavrusu, sulak alanın kıyısında kamışlarla örtülü alanda dronla görüntülendi.

