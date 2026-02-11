Canlı
        Iğdır Haberleri

        Iğdır'da domuz sürüsü dronla görüntülendi

        Iğdır'da bir sulak alanda yaşayan anne domuz ve 4 yavrusu, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:14 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:14
        Iğdır'da domuz sürüsü dronla görüntülendi
        Iğdır'da bir sulak alanda yaşayan anne domuz ve 4 yavrusu, dronla görüntülendi.

        Tuzluca ilçesindeki sulak alanlar birçok kuş türüne olduğu gibi başka yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

        Bölgede yaşayan türler arasında yaban domuzları da bulunuyor.

        Bir anne domuz ve 4 yavrusu, sulak alanın kıyısında kamışlarla örtülü alanda dronla görüntülendi.

