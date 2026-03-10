Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Taş köfte

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'ın coğrafi işaretle tescilli yemeği taş köfte, kentte uzun yıllardır sofralarda yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Taş köfte

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'ın coğrafi işaretle tescilli yemeği taş köfte, kentte uzun yıllardır sofralarda yer alıyor.


        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Iğdır'ın lezzetlerinden taş köftenin yapımı anlatıldı.

        Bulunduğu konum dolayısıyla İran ve Azerbaycan mutfağından da etkilenen Iğdır, tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanı sıra mutfaktaki çeşitliliğiyle de ilgi çekiyor.

        Kentin önde gelen lezzetlerinden olan ve özel günlerde sofralara lezzet katan taş köfte, 2017 yılında coğrafi işaret aldı.

        Orta Asya kökenli olduğu bilinen ve Türk coğrafyasında yaygın olarak tüketilen taş köftenin, İran ile Azerbaycan mutfaklarında da benzer örnekleri bulunuyor.

        Tuzluca ilçesindeki tuz mağaralarında taş köfte pişiren usta öğretici Pınar Bindik, AA muhabirine, kentin mutfak kültürünün zengin olduğunu söyledi.

        Kentte uzun yıllardır bu lezzetin hazırlandığını dile getiren Bindik, "Taş köftemiz misafir yemeğidir." dedi.

        Taş köfte için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

        Malzemeler (8 kişilik):

        • 1 kilogram dana eti
        • Yarım kilogram kırık nohut (lepe)
        • 2 patates
        • 1 domates ve biber
        • 200 gram tereyağı ya da sıvı yağ
        • 1 kaşık domates salçası
        • 3 kaşık pirinç
        • 1 kaşık bulgur
        • 1 yumurta
        • 1 kaşık safran ya da zerdeçal
        • 1 kaşık reyhan
        • 100 gram ekşi erik
        • Tuz
        • 2 soğan

        Yapılışı:

        1. Tosunun sırt ve baldır eti alınır, yağı ve sinirleri çıkarılır.

        2. Et taşta dövülerek kıyma haline getirilir.

        3. Tencereye yağ ve soğan koyularak kavrulur, salça, safran, 2 litre su eklenip kaynamaya bırakılır.

        4. Kıymanın içine pirinç, bulgur, yumurta, soğan, safran, reyhan, karabiber, tuz ve 2 kaşık kırık nohut eklenir.

        5. Yuvarlak 8 köfte hazırlanır, içlerine ekşi erik konularak kaynayan tencereye bırakılır.

        6. Patates, domates ve biberler iri parçalar halinde kesilerek eklenir.

        7. Kalan kırık nohut da eklendikten sonra pişmeye bırakılır.

        8. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 40 dakika pişirilir, daha sonra servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Iğdır'da karla mücadelede başarı: Kapalı köy yolu kalmadı
        Iğdır'da karla mücadelede başarı: Kapalı köy yolu kalmadı
        Iğdır'da kadınların el emeği 8 Mart'ta sergilendi
        Iğdır'da kadınların el emeği 8 Mart'ta sergilendi
        Iğdır'da 17 amatör spor kulübüne malzeme desteği verildi
        Iğdır'da 17 amatör spor kulübüne malzeme desteği verildi
        Iğdır'da kadın Jandarmalar 8 Mart'ı görev başında kutladı
        Iğdır'da kadın Jandarmalar 8 Mart'ı görev başında kutladı
        Iğdır'da görev yapan kadın jandarmalar, 8 Mart'ı işlerinin başında kutladı
        Iğdır'da görev yapan kadın jandarmalar, 8 Mart'ı işlerinin başında kutladı
        Iğdır'da kadın jandarmalardan 8 Mart'a özel video
        Iğdır'da kadın jandarmalardan 8 Mart'a özel video