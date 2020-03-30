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Iğdır'da küçükbaş hayvan hırsızlığı

İHA

Iğdır'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Iğdır'da küçükbaş hayvan hırsızlığı

Iğdır’da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi Cennetabat Köyünde bir şahsa ait ağıldan 26 adet küçükbaş hayvan çalındı. Meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına ilişkin Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu çalıntı küçükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren 9 şüpheli şahıs yakalandı. Hayvan hırsızlığında kullanılan 2 araç ele geçirilirken, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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