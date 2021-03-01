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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canlı mühre ile kaçak avlanmaya 12 bin lira ceza

İHA

Canlı mühre ile kaçak avlanmaya 12 bin lira ceza

Iğdır’da izinsiz avlandıkları belirlenen 2 kişi hakkında 12 bin 156 lira idari para cezası uygulandı.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Aralık İlçesi Esenkaya mezrasında (Ağrı Dağı Milli Parkı), canlı Mühre ile kaçak avlanma yapan iki şahıs tespit edildi. Yasak olan canlı mühre yöntemi ile kınalı keklik avlayan kişiler hakkında 10.244 TL idari ve ele geçirilen iki adet canlı mühre olarak kullanılan kınalı keklik için 1912 TL tazminat olmak üzere toplam 12 bin 156 lira para cezası uygulandı. Ele geçirilen iki adet keklik ise doğaya salındı.

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