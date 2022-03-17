Mağaraların son zamanlarda ilgi gördüğünü ifade eden Çiğdem, şöyle konuştu:

"Turistlerin, Kars'taki gezi noktalarını bitirdikten sonra burayı da yeni bir turizm noktası olarak belirlediklerini görüyoruz. Özellikle turizm firmalarıyla bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Iğdır, üç ülkeye sınır olması, doğal zenginlikleri ve iklim koşulları nedeniyle ön plana çıkan bir ilimiz.