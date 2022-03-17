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Doğu'nun yeni seyahat rotası: Tuz mağaraları

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ziyarete açılan tuz mağaraları Doğu Ekspresi Treni ile bölgeye gelen ziyaretçileri ağırlıyor

AA
  • 01
    Doğu'nun yeni seyahat rotası: Tuz mağaraları

    Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ziyarete açılan ve sosyal alan çalışmaları devam eden mağaralardaki Tuz Terapi Merkezi'ne daha fazla misafir çekilebilmesi için çalışma yürütülüyor.
  • 02
    Doğu'nun yeni seyahat rotası: Tuz mağaraları

    Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı'nda bulunan ve sağlık turizmine kazandırılması planlanan mağaralar, son dönemde Doğu Ekspresi Treni ile bölgeye gelen ziyaretçileri ağırlıyor.
  • 03
    Doğu'nun yeni seyahat rotası: Tuz mağaraları

    Tamamı ışıklandırılan, sosyal alan çalışmaları devam eden mağaraların her mevsim cazibe merkezi haline gelmesi için Tuzluca Kaymakamlığı yeni girişimde bulundu.
  • 04
    Doğu'nun yeni seyahat rotası: Tuz mağaraları

    Seyahat acenteleriyle yapılan görüşmeler ve davetler sonucu firmaların rotalarını bölgeye çevirmesiyle, Kars-Ağrı-Iğdır güzergahındaki doğal güzelliklere alternatif durak oluşturulması hedefleniyor.
  • 05
    Doğu'nun yeni seyahat rotası: Tuz mağaraları

    "GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

    Kaymakam Salih Çiğdem, özellikle Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen misafirlerin tuz mağaralarını ziyaret ettiğini söyledi.
  • 06
    Doğu'nun yeni seyahat rotası: Tuz mağaraları

    Mağaraların son zamanlarda ilgi gördüğünü ifade eden Çiğdem, şöyle konuştu:

    "Turistlerin, Kars'taki gezi noktalarını bitirdikten sonra burayı da yeni bir turizm noktası olarak belirlediklerini görüyoruz. Özellikle turizm firmalarıyla bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Iğdır, üç ülkeye sınır olması, doğal zenginlikleri ve iklim koşulları nedeniyle ön plana çıkan bir ilimiz.
  • 07
    Doğu'nun yeni seyahat rotası: Tuz mağaraları

    Kars'taki güzellikler, Tuzluca'daki mağaramız ve Iğdır'daki güzellikler, hatta Ağrı'ya kadar bir turizm noktası oluşturup ziyaretçilerimizin daha geniş kapsamlı ziyaret yapmalarını sağlayabileceğimizi düşünüyorum."
  • 08
    Doğu'nun yeni seyahat rotası: Tuz mağaraları

    Çiğdem, mağaraların dünyada farklı örneklerinin bulunduğunu fakat bu derinlik ve uzunluktaki en önemli doğal yapının Tuzluca'da olduğunu belirterek, Tuz Terapi Merkezi'nin yerin yaklaşık 80 metre altında yer aldığını dile getirdi.
  • 09
    Doğu'nun yeni seyahat rotası: Tuz mağaraları

    Mağaraya gelen ve galeri boşluklarını görenlerin şaşırdığını anlatan Çiğdem, şunları kaydetti:

     

    "Gelenler buradan mutlu ayrılıyor. Bu kadar geniş kapsamlı olduğunu düşünmediklerini ifade ediyorlar. Buradaki sosyal alanlarımızla insanlarımızın daha çok vakit geçirebilmelerini sağlayacağız. 
  • 10
    Doğu'nun yeni seyahat rotası: Tuz mağaraları

    Kafeterya, çocuk oyun alanları, kütüphane ve konferans salonumuz olacak. Böyle bir alan oluştuktan sonra hem yurt içi hem de yurt dışından ziyaretçilerimizin daha fazla ilgi göstereceklerini umut ediyoruz."
  • 11
    Doğu'nun yeni seyahat rotası: Tuz mağaraları

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