Iğdır Üniversitesi heyeti Nahçıvan'da incelemelerde bulundu

AA

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve beraberindeki heyeti, Nahçıvan Devlet Üniversitesini ziyaretlerinde Rektör Prof. Dr. Elbrus İsayev tarafından karşılandı.

Iğdır Üniversitesi heyeti, üniversitenin yerleşkesi ve fakültelerini gezdi.

Heyet daha sonra iki üniversite arasında yapılması planlanan çalışmaları görüştü.

Üniversite ziyaretinin ardından Nahçıvan'da bulunan dünyaca ünlü Tuz Hastanesi'ne geçen heyet, burada yetkililerden bilgi aldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuzluca Tuz Dağı'nda Iğdır Üniversitesince yapımı devam eden tuz hastanesi projesiyle ilgili iki üniversite heyeti arasında bilgi alışverişinde bulunuldu.