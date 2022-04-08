İğne olmak orucu bozar mı? Diyanet ile oruçluyken iğne olmak oruç bozar mı, kaza gerektirir mi?

İğne olmak orucu bozar mı? 0:00 / 0:00

Kişiler sağlık için iğne olmak zorunda olabilir. Bu yüzden ramazan ayında orucunu eksiksiz bir şekilde tutmak isteyenler iğne olmanın oruç üzerindeki zararlı etkilerini merak eder. Kişiler farklı amaçlar ile iğne olabilir. Bu durumda yapılan iğnenin orucu bozup bozmadığı iğnenin içeriği ile paraleldir. İşte, iğne vurulduğu zaman oruç bozulur mu? sorusunun cevabı.

İğne Olmak Orucu Bozar Mı?

Diyanet işleri başkanlığı orucu bozan şeyleri yemek yemek, içecek içmek, cinsel ilişkiye girmek ve bu kapsamda gerçekleşen davranışlar ve eylemler olarak açıklar. Bunun dışındaki durumları ise orucu bozan durumların dışında tutar. Ancak düzenli olarak tedavi olması gereken kişiler iğne olma durumlarında orucun bozulup bozulmayacağını merak eder. Eğer kişinin iğneyi iftardan sonra olma durumu var ise bu şekilde yapılması önerilir. Ancak iğnesini oruçlu olduğu zaman yaptırması gerekiyorsa bunu aksatmamalıdır. Eğer iğnenin içeriğinde vitamin, enerji verici bir takviye yer almıyorsa kişinin orucunun bozulmayacağı da ifade edilmektedir.

Ağrı Kesici İğne Yaptırmak Orucu Bozar Mı?

İğne olmak ile ilgili sorulan sorulardan biri de ağrı kesici iğne olmanın orucu bozup bozmadığıdır. İslam alimlerine göre iğnenin içeriğinde enerji veren, takviye ve vitaminler yer alıyorsa oruç bozulur. Ancak eğer iğne tedavi amaçlı ağrı kesici ve antibiyotik içeriğine sahip ise bu orucu bozmaz. Yine de orucunu eksiksiz ve doğru bir şekilde tutmak isteyen kişilere yapılan öneri kişilerin imkanları varsa iğnelerini iftardan sonra yapmalarıdır. Ancak bilinmelidir ki eğer kişi sağlık problemlerinden dolayı tedavi görmek durumundaysa tutamadığı oruçlar için fidye ödeyerek ibadetini yapabilir.

Kalçadan İğne Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayında oruçlu olunan saatlerde iğne olmak durumunda olunan kişinin iğneyi nereden yaptırdığının bir önemi yoktur. Önemli olan iğnenin içeriğidir. Eğer iğne gıda takviyesi olan, enerji veren bir vitamin içeriği değilse kalçadan ya da koldan yapılmasının oruç üzerinde bir etkisi bulunmaz. Kişiler tedavi amaçlı antibiyotik ve ağrı kesici iğnelerini kalçadan da yaptırabilir.