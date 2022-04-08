Burun kanaması orucu bozar mı? 0:00 / 0:00

Oruçlu olduğumuz süreç içerisinde burnumuzda kendiliğinden bir kanama gelebilir ya da darbe sonucu bir burun kanaması gerçekleşebilir. Bu durumda da kişiler oruçlarının bozulup bozulmadığından şüpheye düştükleri için bu sorunun cevabını ararlar. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından da açıklanan burun kanaması orucu bozar mı? sorusunun detaylarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Kan Akması Orucu Bozar Mı?

Vücuttan kan akması farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Bu kanamalar kişi oruçlu olduğu zamanda meydana gelirse kişinin orucunu bozmaya sebebiyet veren durumların arasında yer almaz. Bu yüzden kişi kan akmasının ardından da orucunu bozmaya devam edebilir.

Burundan Ne Kadar Kan Gelirse Oruç Bozulur?

Burundan kan akması meydana geldiğinde kişiler akan kanın miktarının orucun bozulması üzerinde etkisi olup olmadığını da merak eder. Bu sorunun cevabı da diyanet tarafından açık bir şekilde belirtilmiştir. Kan akması kişinin elinde olan bir durum değildir. Kendiliğinden ya da bir darbe sonucu meydana gelebilir. Burundan akan kanın miktarı da orucun bozulup bozulmaması üzerinde etkili değildir. Az kan da aksa çok fazla miktarda an da aksa oruç bozulmayacaktır.

Oruçluyken Burun Kanaması Kaza Gerektirir Mi?

Oruçluyken kişinin kendiliğinden ya da darbe sonucu yaşadığı burun kanaması orucun kaza edilmesine sebep olmaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. Diyanetten yapılan açıklamaya göre eğer burundan akan kan olduğu gibi dışarı akarsa oruç bozulmaz. Fakat bazı durumlarda burun kanaması sırasında akan kan genizde ya da ağızdan mideye ulaşabilir. Eğer kişi burundan akan kanı boğazından mideye inmeden tükürme yolu ile dışarı atarsa orucu bozulmaz. Ama kan bir damla dahi olsa boğazdan geçerse kişinin orucu bozulmuş kabul edilir. Bu yüzden kişi bu durumu yaşadıktan sonra orucunun ertesinde bugünü kaza olarak tekrar tutmalıdır. Bunun yanı sıra burundan akan kan sonucu kişiye ilaç verilmesi ya da takviye iğne yapılması da kişinin orucunun bozulması için yeterli bir sebeptir.