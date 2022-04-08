Kolonya koklamak orucu bozar mı? 0:00 / 0:00

Ramazan ayının ibadeti olan oruç, kişilerin doğru bir şekilde yerine getirmeye çalıştıkları bir süreçtir. Kişiler oruçlu oldukları süre boyunca dışarıdan vücutlarına herhangi bir besin maddesi ya da içeceğin girmemesi gerektiğini bilmektedir. Ancak buna ek olarak merak edilen konular da bulunmaktadır. Bunlardan biri de kolonya koklamanın orucu bozup bozmadığıdır. Peki, kolonya oruç bozar mı?

Kolonya Sürmek Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayında yeme içme durumunun oruçlu iken gerçekleşmesi orucu bozan temel durumlardır. Bazı davranış ve durumlar ise orucu bozmazken sakıncalı duruma getirebilir ya da tutulan orucun sevabını azaltabilir. Bu durumda ibadetini doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyenler merak ettikleri konular hakkında detaylı araştırma yapmak ihtiyacı duyar. Her yıl en çok sorulan sorulardan biri ise kolonyanın orucu bozup bozmadığıdır. Özellikle vücutta meydana gelen kötü kokuların önüne geçmek için kişiler kolonya sürmeyi tercih edebilir. Kimi kesimler de kolonyanın içeriğinde alkol bulunduğu için sürmenin de koklamanın da orucu bozduğunu ifade eder. Ancak diyanet işleri başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda kolonya sürmenin ve koklamanın caiz olduğu, yeme ve içme sınıflandırılmasının dışında kaldığı için orucu bozmadığı ifade edilmiştir.

Kolonya Koklamak Orucu Bozar Mı?

Kolonya koklamanın orucu bozup bozmadığını merak eden kişiler için diyanet kaynakları tarafından net bir şekilde açıklama yapılmıştır. Kolonya koklamak caiz durumlar arasında yer alır. Kolonyayı kokladığınızda vücudunuza dışarıdan bir besin ya da vitamin kaynağı girmez. Özellikle bayılma ve fenalaşma gibi durumlarda kişilerin ayılması için kolonya kullanıldığı sık sık görülmektedir. Bu yüzden oruçlu bir kişi bayıldığında kendi iradesi dışında kolonya koklatıldığında orucunun bozulup bozulmadığını da merak eder. Ancak kişinin hem kendi isteği hem de kendi isteği dışında kolonya koklaması orucun bozulmasına yol açmaz. Bozmadığı gibi kolonya koklamak mekruh durumlar arasında da yer almaz ve orucunuzun sevabını azaltmaz.

Ağza Kolonya Tadı Gelmesi Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayında merak edilen konulardan biri de kolonyanın ağza kaçtığı durumlarda orucun bozulup bozulmadığıdır. Öncelikle ramazanda oruçlu olan kişi kolonyayı sürdürdüğünde ve kokladığında orucu bozulmaz. Ancak eğer ağza kolonya kaçarsa bu orucu bozar. Bu yüzden kişiler özellikle yüzlerine kolonya sürdüklerinde ağızlarına gelmemesi için dikkatli olmalıdır. Genel olarak sıvı bir maddenin boğazdan kaçması orucu bozar. Ancak kolonya tadının ağza gelmesi orucun bozulması için yeterlidir. Bu durum ile karşı karşıya kalan kişi orucunun bozulduğunu bilmesi ve Ramazan ayının ardından bozulan orucuna karşı bir günlük kaza orucunu tutmalıdır. Ağza kolonya kaçınca bozulan orucun ardından kişiler o gün içerisinde geri kalan zamanda oruçlu gibi davranmak zorunda değildir. Yeme ve içecek tüketimini gerçekleştirebilirler.