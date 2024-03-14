KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken, orucu bozan ya da zarar veren bazı durumlar bulunur. Bu yüzden kişiler orucu bozan durumlar hakkında araştırma yapmaktadır. Ramazan ayında en çok sorulan sorulardan biri ise kusma ile ilgilidir. Kimi kesimler ağız dolusu kusma ile az kusma arasında fark olduğunu ifade eder. Ancak bilinmelidir ki istem dışı meydana gelen kusmalar orucu bozmaya yol açmaz. Ancak kişi kendi isteği ile kusarsa o zaman orucu bozulur.