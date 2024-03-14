Diyanet'e göre öpüşmek orucu bozar mı? Dudaktan öpüşmek kefaret gerektirir mi?
Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini gerçekleştirecek olan Müslümanlar orucu bozan durumların neler olduğunu araştırıyor. Eşiyle ya da partneriyle öpüşen kimseler bunun orucun bozulmasına yol açıp açmayacağını merak ediyor. İşte, Diyanet'in açıklamalarına göre bu sorunun cevabı...
11 ayın sultanı Ramazan bu sene de oruç ibadetiyle geçirilecek. Bu süre boyunca oruçlarını bozmamak için hassasiyet gösteren kişiler öpüşmenin orucu bozup bozmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Diyanet açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?
Ramazanın gelmesiyle beraber kişiler orucu bozacak durumların ne olduğunu merak etmeye başladı. Eşler oruçlu oldukları süre boyunca birbirlerini öpüp öpemeyeceklerini araştırıyor. Diyanet'in açıklaması ise eşlerin oruçluyken ilişkilerinde bir sınır bulunması gerektiği yönünde.
Oruç genel olarak nefsimize hakim olmamızı gerektirir. Nefsin kontrolü sağlanmadığı takdirde oruç bozulur. Diyanet'e göre eşlerin oruçluyken cinsel ilişkide bulunması kesinlikle yasak. Cinsel ilişkiye girildiği takdirde orucun kaza ve kefareti gerekir.