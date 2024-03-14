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        Haberler Ramazan Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Kadın ve erkek oruçluyken elle tatmin kefaret gerektirir mi?

        Diyanet yanıtladı: Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?

        Ramazan ayı boyunca İslam alemi oruç ibadetini yerine getirecek. Oruç tutarken bilerek ya da kaza ile orucu bozmak kimi durumlarda kefaret gerektirir. Oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucunun bozulup bozulmadığı merak konusu oldu. Diyanet "Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?" sorusunu yanıtladı. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:03
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        Oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?
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        İslam dünyası bir Ramazan ayına daha kavuşmanın heyecanını yaşıyor. 11 Mart'ta başlayan Ramazan ayı boyunca 30 gün oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu bağlamda orucu bozan durumlar araştırması sıklaştı. Peki, oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı, kefaret gerektirir mi?

        ORUÇLUYKEN ELLE TATMİN ORUCU BOZAR MI?

        Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.

        ORUÇLUYKEN MASTÜRBASYON YAPMAK KEFARET GEREKTİRİR Mİ?

        Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.

        Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylaî, Tebyîn, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 293).

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