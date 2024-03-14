İslam dünyası bir Ramazan ayına daha kavuşmanın heyecanını yaşıyor. 11 Mart'ta başlayan Ramazan ayı boyunca 30 gün oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu bağlamda orucu bozan durumlar araştırması sıklaştı. Peki, oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar mı, kefaret gerektirir mi?

ORUÇLUYKEN ELLE TATMİN ORUCU BOZAR MI? Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.