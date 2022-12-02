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Haberler Gündem 3. Sayfa Utanç davasında karar! İğrenç babaya 70 yıl hapis! - Haberler
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Utanç davasında karar! İğrenç babaya 70 yıl hapis!

İzmir'de, kızları N.B. ile N.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 39 yaşındaki R.B., cezasında indirim uygulanmaksızın, 70 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Sanık için indirim hükümleri uygulanmadı

Utanç davasında karar! İğrenç babaya 70 yıl hapis! - Haberler
Utanç davasında karar! İğrenç babaya 70 yıl hapis!
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DHA

İzmir'de geçen yıl N.B., jandarmaya giderek kendisinin ve kardeşinin, babaları R.B.'nin cinsel istismarına uğradıklarını söyledi. İhbarla harekete geçen ekipler, R.B.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, küçük kız N.B.'nin odasındaki çöp kovası içinde gebelik testi kutusu ve prezervatif ambalajı ele geçirildi.

MAĞDURLARIN İFADELERİ ALINDI

DHA'da yer alan habere göre jandarmadaki işlemlerin ardından R.B., tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede mağdurların ifadelerine yer verildi. Küçük kardeş N.B.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) verdiği ifadede, ilk eylemin 5'inci sınıfa giderken gerçekleştiğini daha sonra da artarak devam ettiğini söylediği belirtildi. R.B.'nin eylemleri gerçekleştirdiği sırada N.B.'nin 12, ablası N.B.'nin ise 17 yaşında olduğuna vurgu yapıldı.

SAVCILIKTA İTİRAF ETTİ, MAHKEMEDE GERİ ÇEKTİ

R.B.'nin, savcılık ifadesinde küçük kızı N.B.'ye yönelik bütün eylemleri kabul ettiği, çeşitli tarihlerde istismar ettiğini beyan ettiği ancak ablası N.B.'ye yönelik herhangi bir cinsel eyleminin olmadığını söylediği de iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, R.B. hakkında küçük kız N.B. yönünden 'zincirleme olarak çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'; büyük kızı N.B. yönünden ise 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ceza talep etti.

MAHKEMEDE "SUÇSUZUM" DEDİ

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan R.B., ilk duruşmada savcılık aşamasında verdiği ifadelerin geçersiz olduğunu söyleyip, kendisine komplo kurulduğunu, suçsuz olduğunu öne sürdü.

ANNELERİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdur çocuklar, babaları R.B. hakkındaki şikayetlerini yinelerken, anne ise şikayetçi olmadı. İddia makamı, esas hakkında mütalaasında, küçük çocuk N.B. için 'zincirleme olarak organ sokma suretiyle çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından; diğer mağdur N.B. yönünden ise 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ceza talebinde bulundu.

SANIK AVUKATLARINDAN TAHLİYE TALEBİ

Sanık R.B., tutuklu yargılandığı davada yeniden hakim karşısına çıkarıldı. 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya; Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve sanık avukatları da katıldı. Duruşmada ilk olarak iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Müşteki avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmalarını isterken, sanık avukatları ise tahliye talebinde bulundu. Son sözü sorulan sanık ise eylemleri gerçekleştirmediğini savunarak beraatini istedi.

İNDİRİM HÜKÜMLERİ UYGULANMADI

Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanık R.B.'ye toplam 70 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, indirim hükümleri de uygulanmadı.

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