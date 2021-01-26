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İHH'nın Azez'de yetimler için inşa ettiği 154 briket ev ailelere teslim edildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de yetimler için inşa ettiği 154 briket evi ailelere teslim etti.

İHH'nın Azez'de yetimler için inşa ettiği 154 briket ev ailelere teslim edildi
AA

İHH, Irak Türkmenleri Adalet ve Yardımlaşma Derneği (ITYAD) ve Ergül Mobilya'nın desteği ile Kilis'in karşısındaki Azez'in Kefra ve Tilalin beldelerinde yetim aileler için inşa edilen bahçeli 154 briket evin teslimi için tören düzenlendi.

Dualar ve kurdele kesimleriyle başlayan törene, İHH mütevelli heyeti üyeleri, hayırseverler ve bölgedeki Suriyeli temsilciler katıldı.

Tören sonrası, Azez'in doğusunda yer alan İhtimlat bölgesinde, hayatını kaybeden İHH gönüllüleri Ahmet Sarı Kurt Camii ve Zafer Ersoy adına inşa edilecek İmam Hatip Okulunun temeli atıldı.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç, buradaki konuşmasında, geçen yıl bu zamanlar tüm Suriye'de briket ev çalışması başlatıldığını hatırlattı.

Çalışmaların güzel şekilde ilerlediğini aktaran Oruç, "Bugüne kadar 12 bin ev tamamlandı. 7 bin civarında evin ise inşaatı devam ediyor. Bugün şehit aileleri için yaptığımız, biraz daha geniş olan, bahçeleri olan, mahalle şeklinde yaptığımız 154 evin teslimatını gerçekleştirdik. Bu evler şehitlerin bize emaneti olan çocuklar için çok güzel ortamda yaşamalarına, eğitim görmelerine vesile olacaklar." dedi.

Bu kış bitmeden söz verdikleri 20 bin evi tamamlayacaklarını vurgulayan Oruç, bağış yapan hayırseverlere teşekkür etti.

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