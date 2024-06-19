Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ihlamur toplarken canından oldu! | Son dakika haberleri

        Ihlamur toplarken ağaçtan düşüp öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Murat Can hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 19:48 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da acı olay! Ihlamur toplarken canından oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'daki olay saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Bahçekaya Mahallesinde evinin bahçesine meydana geldi. Murat Can (35) bahçesindeki ağaçtan ıhlamur toplarken, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü.

        Ağır yaralanan Can yakınlarının çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Murat Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Can'ın cenazesi morga kaldırılırken, talihsiz gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!