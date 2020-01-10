Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 yılı Kasım ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. İhracat birim değer endeksi yüzde 2, ithalat birim değer endeksi de yüzde 6,5 azaldı

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri
İHA

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,5, yakıtlarda yüzde 8,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2 ARTTI

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,3 azalırken, yakıtlarda yüzde 106,7 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise değişmedi.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6.5 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,9, yakıtlarda yüzde 13,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 17.4 ARTTI

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,2, yakıtlarda yüzde 13,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,8 arttı.

MEVSİM VE MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1.2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ekim ayında 165,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,2 artarak, 2019 Kasım ayında 167,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Kasım ayında 171,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2 artarak, 2019 Kasım ayında 174,7 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2.8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ekim ayında 127,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,8 artarak, 2019 Kasım ayında 131,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Kasım ayında 109,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 20,4 artarak, 2019 Kasım ayında 132,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2019 YILI KASIM AYINDA 104.6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Kasım ayında 99,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,9 puan artarak, 2019 yılı Kasım ayında 104,6 oldu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşsizlik rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAMİşsizlik rakamları açıklandı
THY 2019 rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAMTHY 2019 rakamlarını açıkladı
Kozmetikçi Tekin Acar iflas etti
İŞ-YAŞAMÜnlü kozmetikçi iflas etti
SON DAKİKA! Otobüs içinde evcil hayvanlar taşınabilecek
İŞ-YAŞAMOtobüste artık kedi-köpek serbest
Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisi doğru politikaların meyvesini almaya başladığımız bir sürece girdi
İŞ-YAŞAM"Türkiye'yi, ekonomisini dönüştürmek ve değiştirmek ...
Sabiha Gökçen'e uçak bakım hangarı inşa edilecek
İŞ-YAŞAMSabiha Gökçen'e yeni yatırım
TİM yıllık üyelik aidatını kaldırıyor
İŞ-YAŞAMTİM yıllık üyelik aidatını kaldırıyor
Köprüde hisse devri izne tabi değil - Haberler
İŞ-YAŞAMKöprüde hisse devri "izne tabi" değil
Hediye Güral Gür Bloomberg HT'de soruları yanıtladı
İŞ-YAŞAMHediye Güral Gür Bloomberg HT'de soruları yanıtladı
THY geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini yeniden başlatacak
İŞ-YAŞAMTHY, Irak ve İran seferlerini yeniden başlatıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X