Bakan Varank, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulundu, daha sonra Valiliği ziyaret ederek Vali Ali İhsan Su ile görüştü.

Daha sonra Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına giden Bakan Varank, sanayicilerle basına kapalı istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Varank, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaretinin ardından, Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "Yaş Meyve-Sebze İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"ne katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in yüksek dinamizme ve iş yapma iştahıyla hem bölgesine hem de Anadolu'daki pek çok ile örnek olduğunu söyledi.

AKİB'in yürüttüğü faaliyetlerle ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Kasım ayında 1,2 milyar dolarlık ihracata imza atan AKİB, bu performansıyla Türkiye genelinde ilk 5'e girdi. Üst üste iki aydır yakalanan yüzde 19'luk ihracat artışını şans ya da tesadüfle açıklamak mümkün değil. Bu başarı, çok çalışmanın ve yaptığı işe güvenmenin bir sonucu. Ödül törenimizin ana temasını oluşturan yaş meyve ve sebze ihracatı rakamlarını da detaylıca inceledim. İlk 11 ayda ulaşılan rakam 2 milyar dolar ve geçtiğimiz seneye göre yüzde 9'luk bir artışa tekabül ediyor. AKİB üyeleri tek başına bu 2 milyar doların yüzde 47'sini gerçekleştiriyor. Gerçekten büyük bir başarı ve bugün aramızda bulunan 45 firma bu başarının mimarları."

Varank, törene gelmeden önce ödül sahiplerinin listesini talep edip özet bir araştırma yaptırdığını belirterek, "Cevabını aradığım soru şuydu, sizlerin bu performansında bizim bir katkımız olmuş mu?" diye konuştu.

Firmalara sunulan teşvikler hakkında bilgi veren Varank, şunları kaydetti:

"Adana'dan gelen 7 firma için bugüne kadar 76 milyon liralık, Hatay'dan gelen 7 firma için 10 milyon liralık ve Mersin'den gelen 12 firma için 123 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu sayede bin 728 kişiye iş ve aş imkanı sağlanmasının önünü açtık. Ödül kazanan 14 firmamız da KOSGEB desteklerinden faydalanmış. Açıkladığım rakamlar, verdiğimiz desteklerin hedefe ulaşması ve ülke ekonomisine misliyle dönmesi açısından umut verici. Sizlerden beklentim, mevcut potansiyelinizi daha da ileriye taşıyarak hem bölge hem de ülke ekonomisine sunduğunuz katma değeri çoğaltarak arttırmanız. Bunun için pazarlarınızı genişleterek yeni müşteriler bulmanın yanı sıra, Ar-Ge faaliyetlerine yönelmeniz de önem taşıyor."

Bakan Varank, ihracatçıların Mersin’deki Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni Ar-Ge üssü olarak kullanabileceklerini belirterek,"Firmalarınızı buraya yönlendirmenizde ve verimliliğinizi daha da artıracak yeni üretim yöntemlerine odaklanmanızda ciddi faydalar var. Bakanlığım her türlü teşvik ve destek mekanizmasıyla sizlerin yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

"ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AKDENİZ SİNEĞİYLE MÜCADELEYİ BAŞARDIK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da AKİB'in programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Yaş meyve sebze üretim ve ihracatının binlerce kişiyi ilgilendiren bir sektör olduğunu vurgulayan Elvan, sektörün her aşamasının büyük bir hassasiyet, dikkat ve zamanla yarışmayı gerektirdiğini vurguladı.

Sektörün zorluğuna dikkati çeken Elvan, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar Toroslar'dan Akdeniz'e kadar uzanan bu güzergahta hem dağlık hem de ovamızda her türlü yaş sebze ve meyvenin üretimini görebiliyoruz. Her geçen gün verimliliğimizi daha da artırıyoruz ancak tabi mücadele etmemiz gereken alanlar da var. Akdeniz sineği gibi. Birlikte oturduk karar verdik ve dedik ki 'Akdeniz sineğiyle mücadele etmemiz gerekir'. Bir program başlattık, destek sağladık. Önemli ölçüde Akdeniz sineğiyle mücadeleyi başardık ama kökten çözüm mü? Hayır. Kökten çözmek için Akdeniz sineğiyle mücadele konusunda çalışmaları daha fazla yapmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek vereceğimizi de ifade ettik."



Elvan, mücadele için kullanılan ilaçların başka ülkelerden geldiğini, bu alanda çalışmaların daha da yoğunlaşılması gerektiğini bildirdi.

Tarım Teknopark'ın önemli olduğunu vurgulayan Elvan, "Türkiye'de ilk tarım teknoparkı Mersin'de kuruldu. Özellikle üniversite camiasından yaş meyve ve sebze ihracatçılarımızın, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın işbirliği halinde verimliliği artırıcı çok önemli projeler gerçekleştirilebileceğine inanıyorum." dedi.

Elvan, bugüne kadar tüm sektör temsilcilerinin yanında olduğunu, bundan sonra da yanlarında olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından AKİB bünyesindeki ihracat şampiyonlarına plaket ve ödülleri verildi.

Öte yandan Bakan Varank da kendisine sunulan hediyeleri kabul etti.

