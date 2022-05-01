İhvan: Zulüm sona ererse Mısır rejimiyle diyaloğa hazırız

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Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) eski Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Yusuf Neda, Eylül 2021'de yayımladığı ve cevap alamadığı birinci mesajının ardından, "İlk mesaja karşılık vermekte kararsız kalanlara ikinci mesaj" başlığıyla yeni bir mesaj yayımladı.

Mesajına "İhvan olarak, Allah'ın kitabında Adem'in oğullarının (Habil ve Kabil) kıssasını öğrendik." ifadesiyle başlayan Neda, akan kanlar kurumasa da Kabil gibi intikam yolundan gitmediklerini aktardı.

Mısır'ın iyilik ve kötülüğün birbirine karıştığı ve bir neslin daha iyi bir gelecek arayışı içinde yitip gittiği yıllardan geçtiğini vurgulayan Neda, "Mısır tarihinin bu sayfasını hoşgörü ve bağışlamayla kapatalım, zulmü sona erdirip, kadın ve erkek mahkumlar ile ailelerinin acısını dindirelim." ifadelerini kullandı.

Neda, haksızlık ve zulme son verilirse Mısır rejimiyle diyaloğa açık olduklarını sözlerine ekledi.

Eski İhvan yetkilisinin bu çağrısının, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin diyalog çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 26 Nisan'da bir iftar programı kapsamında muhaliflerle bir araya gelmişti. Sisi, programda herhangi bir istisna olmaksızın ülkedeki tüm siyasi partilerle "ulusal diyalog" süreci başlatılmasını istemişti.