II. Mehmet Operası sahnelenmeye hazır

3 Aralık 1820'de Napoli’deki Teatro di San Carlo’da dünya prömiyeri yapılmış olan bu iki perdelik opera, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı olan ve İstanbul’un fatihi olan Fatih Sultan Mehmet’in Venedik Cumhuriyeti hâkimiyetindeki Eğriboz (Negroponte) adasının kuşatması (1470) sırasında âşık olduğu Anna’nın hikâyesini konu alıyor. Gerçek kimliğini bilmeden Fatih Sultan Mehmet’e âşık olan Venedikli Anna, babasına ve ülkesine olan sadakati ile Türk Sultanı Mehmet’e olan aşkı arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Türkiye prömiyerini Türkçe dilinde seslendirmiş olan ve 3 Kasım 1990'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapmış olan eser, tam 34 yıl sonra orijinal dilinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu büyük eserin orkestra şefliğini ise dünyanın en prestijli opera evlerinin orkestra şefliğini üstlenmiş olan ve barok müzikten, belcanto müziğinin dehalarının müziklerini ustalıkla yöneten ve Opus, Naïve, Hyperion, Sony olmak üzere birçok önemli opera kayıtlarına imza atmış olan dünyaca ünlü İtalyan orkestra şefi Alessandro de Marchi üstleniyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası bu eserde hem Maestro Alessandro De Marchi hem de İDOB Orkestrası'nın değerli opera ve bale şeflerinden biri olan Zdravko Lazarov yönetiminde Rossini'nin müziğini sanatseverlere ulaştırmaya hazırlanıyor.