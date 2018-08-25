IK Brage Borlange - Landskrona karşılaşma önü

İsveç Superettan maçında IK Brage Borlange ile Landskrona, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. IK Brage Borlange 31 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Landskrona 17 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi IK Brage Borlange, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Landskrona, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 543. İddaa'da IK Brage Borlange kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Landskrona kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

IK Brage Borlange son haftadaki Landskrona müsabasında 2-1 kazandı.

Landskrona ise IK Brage Borlange karşılaşmasında 2-1 yenildi.

IK Brage Borlange, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. IK Brage Borlange, kendi sahasında 16 gol attı, 16 gol yedi.

Landskrona ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Landskrona, 10 gol atarken 12 gol yedi.

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