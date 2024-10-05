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        Haberler Gündem 3. Sayfa İkbal ve Ayşenur için eylem düzenlediler | Son dakika haberleri

        İkbal ve Ayşenur için eylem düzenlediler

        İstanbul'da iki genç kadının 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşi bir şekilde katledilmesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı ve kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin durdurulması için eylem yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 19:46 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:46
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        Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı. İki genç kadının öldürüldüğü yerde eylem düzenlendi. Kadınlar "Hayatımız bu kadar ucuz olmamalı" diye seslendi.

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