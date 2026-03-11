Canlı
        Haberler Dünya IKBY basını: Salih Müslim öldü | Dış Haberler

        IKBY basını: Salih Müslim öldü

        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basını, terör örgütü YPG'nin sözde siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim'in Erbil'de öldüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 22:24
        IKBY basını: Salih Müslim öldü

        IKBY medyasındaki haberlere göre, Müslim, "Erbil’de bir süredir tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle" öldü.

        Örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarında da benzer içerikli paylaşımlar yapıldı.

