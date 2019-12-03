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HaberlerGündemSon dakika... İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti! - Haberler

İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti!

İstanbul'da Alibeyköy Barajı’nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak zeminde yürümek isteyen 2 genç balçığa saplandı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan gençleri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı. Balçığın içinde uzun süre kaldığı için yürümekte zorlanan genci, itfaiye eri sırtında ambulansa getirdi

bataklığa saplandılar
İHA

İstanbul'da sonbaharın kurak geçmesiyle Alibeyköy Barajı’nda su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri’nin bulunduğu baraj alanı vatandaşların gezintiye çıktığı, hatta araba sürdüğü bir alana dönüştü.

YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEDİLER

Güzelce Kemeri’ni görmek için baraja gelen iki arkadaş Emre Yılmaz ve Serkan Coşan da suların çekildiği alanda yürümek istedi.

İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİLER

İHA'da yer alan habere göre yağan yağmurla balçıklaşan zeminde yürüyen iki genç bir anda çamura saplandı. Çıkmak için uğraştıkça daha çok batan gençler itfaiyeden yardım istedi.

İTFAİYE İP ATARAK KURTARDI

İhbar üzerine baraj alanına gelen itfaiye ekipleri Emre Yılmaz ve Serkan Coşan’ı kurtarmak için yanlarına gitmeyi denedi ancak yumuşayan toprakta bu mümkün olmadı. Çareyi ip uzatarak çamura saplanan gençleri kurtarmakta bulan itfaiye ekipleri, iki arkadaşı tek tek battıkları yerden kurtardı.

YÜRÜYEMEYEN GENCİ SIRTINDA TAŞIDI

Uzun süre çamurun içinde kaldığı için yürümekte zorluk çeken Emre Yılmaz’ı ambulansa götürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Ayakta durmakta zorlanan genci bir itfaiye eri sırtına aldı. Dakikalarca Yılmaz’ı sırtında taşıyan itfaiyeci kıyıya getirdiği genci sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Yılmaz, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

"BATTIK, ÇIKAMADIK, YARDIM İSTEDİK"

Arkadaşıyla birlikte Güzelce Kemeri’ni görmek için Alibeyköy Barajı’na geldiklerini söyleyen Serkan Coşan, “Biz Alibeyköy Barajı’na gezmeye geldik. Güzelce Kemeri’ni görmek istedik. Geldiğimizde kuru tarafta değil de ıslak olan tarafa geçmek istedik. Sonra battık ve çıkamadık zaten. Sonra yardım için aradık” dedi.

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