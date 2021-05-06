İki can alan sürücüye iyi hal indirimi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaİSYAN ETTİREN CEZA! Beylikdüzü'nde iki can alan alkollü sürücüye iyi hal indirimi! - Haberler
ABONE OL

Beylikdüzü'nde iki can alan alkollü sürücüye iyi hal indirimi!

İstanbul Beylikdüzü'nde alkol aldıktan sonra kullandığı kamyonetle Busenur Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a (18) çarparak ölümüne neden olan Kırgızistan uyruklu sürücü Aslan İsmiev ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Davada sanık, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 'iyi hal indirimi' uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara isyan eden genç kızların babaları, İki canın bedeli 6 yıl mı diyerek tepki gösterdi

İSYAN ETTİREN CEZA! Beylikdüzü'nde iki can alan alkollü sürücüye iyi hal indirimi! - Haberler
İki can alan sürücüye iyi hal indirimi!
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, Beylikdüzü'nde normalde hız sınırının 30 kilometre olduğu Ulusal Caddesi Kavşağı'nda 7 Temmuz 2020 tarihinde meydana geldi. Kamyonet sürücüsü Aslan İsmiev'in (22),marketten çıkan Busenur Ülüslar ve Sedef Yılmaz'a 170 kilometre hızla çarparak ölümüne neden oldu.

DHA'da yer alan habere göre, 2 genç kızın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin raporunda sürücünün 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi, alınan bilirkişi raporunda ise Aslan İsmiev'in yüzde yüz kusurlu olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede, tanıkların ifadelerinde şüphelinin çok hızlı ilerleyerek, genç kızlara çarptığını beyan ettikleri anlatıldı.

Sedef Yılmaz

Şüpheli ise ifadesinde arkadaşı ile Gürpınar Sahili'nde alkol aldıklarını, araçla seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek kazaya sebebiyet verdiğini, 2 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği için de pişman olduğunu söyledi.

İddianamede İsmiev'in Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kazanın ardından 10 ay sonra davayı karara bağlayan Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan tutuklu sanık İsmiev'i iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın sürücü belgesinin 3 yıl süreyle geçici olarak alınmasına da karar veren mahkeme heyeti, sanık İsmiev'in tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı. Kararın ardından genç kızların babaları, kazanın olduğu yerde açıklamalarda bulundu.

"İKİ TANE İDEALİST KIZIMIZI GENÇ YAŞTA GÖTÜRÜP TOPRAĞA VERDİK"

Karara itiraz eden Mekatronik Bölümü öğrencisi Busenur Ülüslar'ın babası Faruk Ülüslar, Sedef Yılmaz ve Busenur Ülüslar için adalet istediğini belirtti.

Acılı baba Ülüslar, "Bundan 9 ay önce burada bir kaza yaşandı. Daha önce burada refüj falan yoktu, kaza sonrasında yapıldı. Biri 17, biri 18 yaşında iki tane genç kızımız, 170 km hızla ve 240 promil alkollü bir şahsın kullandığı bir aracın altında can verdi. Ne yazık ki geçen gün ki mahkemede sanığa 6 yıl 8 ay hapis verdiler. Bunun da zaten yatarı 4 yıl ki zaten 4 yıl da yatırmayacaklar. İki ay sonra tahliye olacak. Biz ailesi olarak acılar içerisindeyiz. Sanığın tekrardan yargılanması için uğraşıyoruz. Alkollü şahıs önce yukarda refüje vuruyor, sonra park halindeki otobüse vuruyor, daha sonrasında bir taksiye vuruyor ve kızlara çarpıp 37 metre sürükleyip gelip buradaki ağaca çarparak durabiliyor. İki tane idealist kızımızı genç yaşta götürüp toprağa verdik. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Şimdi bu sanığı serbest bırakacaklar, en fazla bir ay sonra serbest kalacak. Biz tekrardan İstinaf Mahkemesi'ne dilekçemizi sunduk. Sanığın tekrardan yargılanması istiyoruz. Bir nebze de olsa yaramız hafiflemiş olur diye düşünüyorum" dedi.

Busenur Ülüslar

ALKOLLÜ ARAÇ SÜRMEK SİLAHLA ADAM ÖLDÜRME SAYILSIN

Tarifsiz bir acı içerisinde olduklarını dile getiren baba Ülüslar şunları söyledi: "Sonuçta 17 yaşında el bebek gül bebek büyüttüğümüz çocuğumuzu götürüp mezara koyduk. Hayatının baharında, idealist bir çocuktu, anlatılmaz tarifsiz bir acı. 9 aydır ne yaptığımı ben bile bilmiyorum. Yediğimiz, içtiğimiz belli değil, gecem, gündüzüm belli değil. Sürekli mezarındayım. Her gün mezarına gidiyorum. Bu bir baba için çok acı, inşallah adalet yerini bulacak. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Konuyla alakalı imza kampanyası başlattık. Sağ olsun herkes ilgilendi, bayağı bir imza topladık. Alkollü araç sürmenin silahla adam öldürme sayılmasını istiyoruz."

SANKİ ZİL ÇALACAK, KAPI AÇILIP GELECEK GİBİ GELİYOR

Liseden yeni mezun olan ve ölümünden 2 gün sonra gelen üniversite sınavı sonuçlarında çok iyi puan alan Sedef Yılmaz'ın babası Murat Yılmaz ise, "İki tane kızımız gitti. Kızımıza arabayla çarpan kişinin aldığı ceza bize çok komik geldi. 6 sene ceza verdiler. Yani iki canın bedeli 6 sene mi Şu an şok içerisindeyiz, ne diyeceğimi bilemiyorum. 7 Temmuz gecesi 2245'te sahilde içmiş bunlar. Sanıkta 240 promil alkol çıktı. Bir üst mahkemeye başvurduk. Bu işin peşini bırakmayacağız. Sanık 10 aydır içeride. Taş çatlasa 2-3 ay daha yatacak. Kızımın üniversite sınavı vardı, diğer kız da okuyordu zaten çok iyi arkadaşlardı. Evlat acısı gibi kötü bir şey yok. Hala alışamadık yokluğuna. Sanki zil çalacak kapı açılıp gelecek gibi geliyor. Kolay değil, alışılmıyor, daha 18 yaşındaki evlat. Çok zor, yasaklardan dolayı mezarına da gidemiyoruz. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

ŞÜPHELİDE YASAL SINIRIN YAKLAŞIK 5 KATI ALKOL TESPİT EDİLDİ

Müşteki Faruk Ülüslar'ın avukatı Burak Baysal, trafik bilirkişisi raporuna göre şüphelinin yüzde yüz kusurlu olduğu ve bilinçli taksirle hareket ettiğinin belirtildiğini söyledi.

Avukatı Baysal, "Müvekkilimin kızları ve diğer maktulün herhangi bir kusurunun bulunmadığı bilirkişi raporunda belirtildi. Şüpheli 2.43 promil alkollüydü, normalde yasal sınır 0.50 promildir, yasal sınırın yaklaşık 5 katı alkol tespit edildi. Bu açıkçası kişinin kendisini kaybedebileceği nitelikte bir alkol oranı. Biz bu yargılamada sanığın olası kastan yargılanması gerektiğini söyledik. Sanık burada taksirle ölüme sebebiyet vermeden yargılanıyor. Biz bunu dile getirdik ancak dikkate alınmadı. Mahkemede yapılan yargılama sonucunda sanığa iyi hal indirimi yapılarak neticede 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi ve sürücü belgesinde 3 yıl el koyuldu. Şu anda dosya İstinaf aşamasında. Umarım kamu vicdanını rahatlatacak bir şekilde aynı zamanda maktullerin ailelerini de rahatlatacak bir cezaya hükmedilip adalet sağlanır diye temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: 9 günde 3 kez yakalandı! Daha 13 yaşında
GÜNDEM9 günde 3 kez yakalandı! Daha 13 yaşında
Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili tarihi MEB tarafından açıklandı!
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi, yasak var mı?
GÜNDEM19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi tarihi
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
İstatistiklerle aile
GÜNDEMİstatistiklerle aile
KORKUTAN DURUM! Son dakika: O söylenti ölüm tuzağına dönüştü! 20 metreyi buluyor
GÜNDEMO söylenti ölüm tuzağına dönüştü!
SON DAKİKA: İşler başkana kaldı! Koronavirüs ilçe belediyesini vurdu! - Haberler
GÜNDEMKoronavirüs ilçe belediyesini vurdu!
KORKUÇ! Son dakika: Erzurum'da bir maganda 13 yaşındaki Pınar'ı gözünden vurdu! - Haberler
GÜNDEMMaganda Pınar'ı gözünden vurdu!
İYİ Parti lideri Akşener'den ittifak açıklaması! 'İş birliği olacak gibi..'
GÜNDEMAkşener'den ittifak açıklaması! 'İş birliği olacak ...
SANKİ SAVAŞ! Son dakika: Komşuların taşlı sopalı kavgası - Haberler
GÜNDEMKomşuların taşlı sopalı kavgası!