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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki çocuğunu öldüren caniyle ilgili korkunç iddia - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İki çocuğunu öldüren caniyle ilgili korkunç iddia!

        Ankara'da alkol ve kumar bağımlısı olduğu ileri sürülen Murat Keklik, rehin aldığı kızını ve oğlunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etmişti. Saldırgan babanın, hakkında uzaklaştırma kararı verildiği duruşma salonunda "Katliam yapacağım" dediği iddia edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:04
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        İki çocuğunu öldüren caniden katliam sinyali!
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        Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alkol ve kumar bağımlılığı olduğu ileri sürülen Murat Keklik, yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle 14 yaşındaki oğlu Yağız Keklik ile 11 yaşındaki kızı Doğa Keklik'i kayınbiraderinin evinde rehin aldı.

        ÇOCUKLARI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

        İHA'da yer alan habere göre baba Keklik, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Keklik'i telefonla arayarak evlatlarını öldüreceğini bildirdi. Anne Keklik'in ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ÖNCE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ

        İçeriden uzun süre ses alınmaması üzerine Polis Özel Hareket ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Kapıyı kıran ekipler, baba ile iki çocuğunun cansız bedeni ile karşılaştı. Çocuklarını yanında getirdiği tabancayla öldüren Murat Keklik'in aynı silahla kendi yaşamına da son verdiği öğrenildi.

        Cesetleri Adli Tıp Kurumu'na götürülen Murat Keklik'in Sivas'ta, çocuklarının ise Ankara Gölbaşı'nda defnedileceği aktarıldı.

        "BİR DURUŞMADA 'KATLİAM YAPACAĞIM' DEMİŞ"

        Olayın tanıklarından komşu Yaşar Aydın: “Dışarı çıkmıştım. Bahçede bir kişinin telaşlı halde telefonda konuştuğunu ve rehin alma durumu olduğundan bahsettiğini duydum. Durumu sorduğumda, çocukların rehin alındığını söyledi. O sırada başka bir çocuk daha içerideydi. Ona da bir şey olmasından korktum. Sonra onu dışarıda gördüm. Evden çıkmıştı. Saldırganın eşi ile boşanma aşamasında olduğu için uzaklaştırma kararı vardı. Söylenenlere göre ise daha önce bir duruşmada, ‘Ben katliam yapacağım' demiş” dedi.

        "BABA YAPMA' DİYE SESLER DUYULMUŞ"

        Durumun farkına polisler gelince vardıklarını söyleyen Aydın, “Biz hiç silah sesi duymadık. Komşularımız çocukların ‘Baba yapma' diye seslerini duymuş. Polisler gelince anladık ki vahim bir durum var. Saldırganın oğlu ile kayınbiraderinin oğlu arkadaşmış. Birlikte burada oyun oynuyorlarmış. Saldırgan, kızını da bu eve getirmiş. Ardından olaylar gelişmiş” ifadelerine yer verdi.

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