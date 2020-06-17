İki gözünü kaybetme riski taşıyan üniversite öğrencisi operasyonla kurtuldu

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 8 yaşından beri miyop olan ve gözlük kullanan İpek Filiz, 18 yaşına geldiğinde her iki gözünde ani görme kaybı yaşadı.

Doktorların iki gözünü birden kaybedebileceğini söylemesi üzerine Filiz, Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar tarafından yapılan operasyonla retina yırtıklarına bağlı dekolmandan (retina ayrılması) kurtuldu.

Tatlıpınar, Filiz'de görülen retina dekolmanı hastalığın 10 binde 1 kişide ortaya çıktığını belirterek, gençlerde ise bu durumun daha nadir görüldüğünü anlattı.

Genellikle tek gözde görülmesinden dolayı hastası Filiz'in daha da nadir bir vaka olduğuna işaret eden Tatlıpınar, şu bilgileri verdi:

"Hastamız bize 18 yaşındayken her iki gözde de ani görme azlığıyla başvurdu. Muayenede her iki gözde eşzamanlı retina ayrılması tespit ettik. Retina dekolmanı, gözün arkasında yer alan ağ tabakasının yırtıklar sonucu göz duvarından ayrılması durumudur. Duvar kağıdının duvardan ayrılması gibi düşünebilirsiniz. Retinayı da eski filmli fotoğraf makinelerinin filmi gibi düşünebilirsiniz. Bu hastamızın özelliği yaşının oldukça genç ve iki gözde aynı anda retina dekolmanı olmasıdır."

Tatlıpınar, retina dekolmanının genellikle 50 yaşın üzerinde görüldüğünü ifade ederek, hastalarda öncesinde ani başlayan ışık çakmaları ve sinek uçuşmaları görüldüğünü, bunun nedeninin de gözünün arka iç kısmını dolduran göz içi jelinin yerinden ayrılması olduğunu belirtti.

Bu şikayetlerin hastayı hemen bir göz hekimine gitmesi için uyaran bulgular olduğunu vurgulayan Tatlıpınar, gençlerde ise genellikle yüksek miyop ya da çarpma, darbe alma gibi travmalara bağlı retina dekolmanlarının ortaya çıktığını aktardı.

Tatlıpınar, göz muayenesinin önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle miyopların, yılda 1 kez yapılan rutin muayenelerinde göz bebeklerinin büyütülerek retinanın taranması gerekir. Bu şekilde erken dönemde retinadaki delik ve bunlara bağlı başlangıç dekolman saptanabilirse lazerle ameliyata gerek kalmadan engellenebilir. Retina yırtıklarının hepsi dekolmana gitmiyor. Bazen vücut tarafından sınırlandırılabiliyor ama bunlara tam olarak güvenmemek ve lazerle bu alanları sağlamlaştırmak gerekiyor. Çünkü özellikle travma ya da ağır kaldırma gibi nedenlerle vücudun oluşturduğu bu sınır aşılabilir."

- "Bulanıklık ve sinek uçuşmaları başladı"

Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar, retina dekolmanı ameliyatlarının çoğu kez genel anesteziyle gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, farklı tekniklerle retina yırtığının kapatıldığını ve bu şekilde göz duvarı ile retina arasındaki sıvının emilerek bu boşluğun ortadan kaldırıldığını belirtti.

Tatlıpınar, ameliyat sonrası ilk birkaç gün hastalarda görülen batma, yanma şikayetlerinin bir haftadan sonra azalacağı bilgisini verdi.

İpek Filiz de gözünün önünde bulanıklık ve sinek gibi uçuşmalar başlayınca doktora gidince kör olabileceği söylenerek acil ameliyat önerildiğini anlattı.

Filiz, "Ben de çok endişelendim, üzüldüm ve çok ağladım. Sonrasında doktorum Sinan Tatlıpınar'ı buldum. O da bir muayene sonrası hemen ameliyat gerektiğini söyledi. Bu şekilde gözlerimi kurtardı. İlk duyduğumda yıkıldım ve hiçbir şeyin düzelmeyeceğini düşünmüştüm." ifadelerini kullandı.