Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemİki grubun sokak ortasındaki kavgasında genç kadın canından oldu - Haberler

İki grubun sokak ortasındaki kavgasında genç kadın canından oldu

DHA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada kimin ateşlediği belli olmayan silahla vurulan Ebru Tenk ağır yaralandı. Genç kadın, kaldırıldığı hastaneye tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

silahlı kavga

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada Ebru Tenk (34),tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan 2 kurşunla Ebru Tenk vuruldu. Tenk, yere yığılırken, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ebru Tenk yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ebru Tenk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Eşinden ayrıldığı öğrenilen bir çocuk annesi Ebru Tenk'in cenazesinin yarın Düzce'de toprağa verileceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019! İşte İstanbul Üniversitesi başarı sıralaması
GÜNDEMİstanbul Üniversitesi taban puanları 2019!
Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2019! İşte Kastamonu Üniversitesi başarı sıralaması
GÜNDEMKastamonu Üniversitesi taban puanları 2019!
Dalaman yangının nedeni belli oldu
GÜNDEMDalaman yangının nedeni belli oldu
Son dakika: Düzce'deki selde kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEMDüzce'deki felaketten acı haber!
ÖGG sonuçları | SON DAKİKA! ÖGG sonuçları az önce açıklandı! Özel Güvenlik sınav sonuçları 2019
GÜNDEMÖzel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı
Adnan Oktar’ın hayali ticaret vurgunu nasıl yapıldı
GÜNDEMAdnan Oktar iddianamesinde yeni detaylar
Gözünü kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı! - Haberler
GÜNDEMKardeşini defalarca bıçakladı!
Damat, maganda dehşetini anlattı! Gelin tedavi altında! - Haberler
GÜNDEMDamat, maganda dehşetini anlattı!
Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak? Genel af son durum 2019 af haberleri
GÜNDEMCeza indirimi af yasası ne zaman çıkacak?
Son dakika açıklama: İmamoğlu: Yüzde 90'ı istifa etti - Haberler
GÜNDEMİmamoğlu: Yüzde 90'ı istifa etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X