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        Haberler Spor Diğer Güreş İki güreşçimiz daha Avrupa Şampiyonası'nda finalde! - Diğer Haberleri

        İki güreşçimiz daha Avrupa Şampiyonası'nda finalde!

        Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde iki milli güreşçi finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 20:53 Güncelleme: 13.02.2024 - 20:53
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        İki güreşçimiz finale yükseldi
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        Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 82 kiloda Alperen Berber ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağ mindere çıktı.

        72 kiloda Selçuk Can, son 16 turunda Macar Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1, çeyrek finalde Moldovalı Daniel Cataraga'yı 11-1, yarı finalde de şampiyonaya bireysel olarak katılan Rus Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi.

        Selçuk Can, yarın finalde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaşacak.

        82 kiloda Alperen Berber, son 16 turunda Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u 7-1, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 7-1, yarı finalde de Bulgar Aik Mnatsakanian'ı 5-1 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.

        Alperen Berber, yarın finalde bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev'le altın madalya mücadelesi verecek.

        Öte yandan 67 kiloda Murat Fırat ise yarın bronz madalya, 97 kiloda Beytullah Kayışdağ ise repesaj mücadelesine çıkacak. Ayrıca 60 kiloda Kerem Kamal ise organizasyona veda etti.

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