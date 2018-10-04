İstanbul Tüneli Projesi
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İki havalimanı arasındaki ulaşım süresi 1 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Yapım Daire Başkanı Serdar Ünsal, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin İstanbul Yeni Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki ulaşım süresini 1 saate indireceğini, ekspres seferlerle de bu sürenin 45-50 dakikaya inebileceğini belirtti

04.10.2018 - 15:50 | Güncelleme: AA

Ünsal, Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nda yaptığı konuşmada 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin esas ve kilit noktasının iki havalimanı arasındaki en hızlı erişimi sağlayan güzergah olacağını ifade etti.

Projede yaptıkları geliştirmeyle Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hatlarını Gayrettepe istasyonunda Altunizade-Sabiha Gökçen metro hattını ise Altunizade istasyonunda 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne tam olarak entegre ettiklerini bildiren Ünsal, böylece yolcuların herhangi bir istasyonda indi-bindi yapmaksızın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Yeni Havalimanı'na doğrudan ulaşabileceğini aktardı.

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin İstanbul Yeni Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki ulaşım süresini 1 saate indireceğini, ekspres seferlerle de bu sürenin 45-50 dakikaya inebileceğini belirten Ünsal, planlanan proje ile TEM Çamlık Kavşağı Hasdal Kavşağı'nın boğazın altından bir tünelle birbirine bağlanacağını dile getirdi.

Tünel kesitlerine ilişkin bilgi veren Ünsal, 3 katlı ve 2 katlı Tünel Karayolu katlarının Jetfan sistemi ile havalandırılacağını ifade etti.

Yangınla mücadelenin modern su sisi ile yapılacağını bildiren Ünsal, bölüm vanalarının 25 metrede 1 adet, hidrant dolaplarının ise 50 metrede 1 adet olacağını aktardı.

Ünsal, her 200 metrede tüm katlar arasında geçişi sağlayan ve tünel boyunca uzanan acil tahliye sistemi ile güvenli bekleme alanlarının, her 600 metrede bir de konumlanan acil duraklama alanlarının bulunmakta olduğunu dile getirdi.

Tünel parametrelerine bağlı olarak 2 katlı bölümde boylamasına, 3 katlı bölümde yarı enine havalandırma yapıldığını vurgulayan Ünsal, tünelin Avrasya Tüneli ile aynı boyutlarda olduğunu kaydetti.

"PRPJE YAKIT TÜKETİMİ, SERA GAZI VE DİĞER EMİSYONLARDA VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNDE AZALMALARA KATKIDA BULUNACAK"

Ünsal, projenin Asya ile Avrupa arasında doğrudan ulaşım kolaylığı ve hızlı bir geçiş güzergahı yaratacağını söyledi.

Azalan seyahat süresi ve artan güvenilirlik gibi önemli ekonomik ve fiziki faydalar sağlayacak olan projenin yakıt tüketimi, sera gazı ve diğer emisyonlarda ve gürültü kirliliğinde azalmalara katkıda bulunacağını aktaran Ünsal, bir yılda atmosfere salınan karbondioksit (CO2) emisyonundaki azalmanın 2023 yılında 350 bin ton/yıl, 2042 yılında ise 1 milyon 150 bin ton/yıl olacağını anlattı.

"İstanbul, doğal güzelliğini ve siluetini hiç etkilemeyen, ekolojik dengeleri gözeten, deniz yaşamına zarar vermeyen, çevre dostu bir ulaşım altyapısına kavuşacak.
Proje, Avrupa Yakası'nda Yeni Havalimanı ile Asya Yakası'nda Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki en hızlı güzergah olacak. Tünelin iki havalimanı arasında sağlayacağı entegrasyonun, İstanbul’un uluslararası hava ulaşımındaki konumuna önemli katkıda bulunması bekleniyor." ifadelerini kullanan Ünsal, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nden 2042 yılında 2,8 milyar avro net fayda sağlanacağını söyledi.

 

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