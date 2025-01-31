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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki ilde köpekler iki çocuğa saldırdı | Son dakika haberleri

        Malatya ve Kütahya'da sahipsiz köpekler iki çocuğa saldırdı

        Malatya ve Kütahya'da sahipsiz köpekler iki çocuğa saldırdı. Çocuklardan biri çığlık atarak ve elindeki çuval parçalarını köpeklere sallayarak saldırıdan kurtulurken, saldırıdan kaçmaya çalışan diğer çocuğun ayağı kırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:02
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        İki ilde köpekler iki çocuğa saldırdı
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        Malatya ve Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki çocuktan birinin ayağı kırıldı.

        Malatya'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, çığlık atarak ve elindeki çuval parçalarını köpeklere sallayarak saldırıdan kurtuldu.

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi tekel depolarının bulunduğu araziden geçmeye çalışan bir çocuk köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğun, köpeklerin saldırısına uğradığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Görüntülerde çocuğun çığlık atarak yardım istediği ve elindeki çuval parçası ile köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalıştığı görüldü. Yaklaşık bir dakika süresince çığlık atan çocuğun yardımına çevrede bulunan bir araç sürücüsü yetişirken, köpekler bölgeden uzaklaştı.

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        Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç, mahallede son zamanlarda artan başıboş sokak köpekleri nedeniyle saldırılara sıkça tanık olduklarını belirtti.

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        Özellikle kadınlar ve çocukların mahallede güvenle yürüyemediğini vurgulayan Tunç, bu sorunun çözülmesi için Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyeleri ile iletişime geçtiklerini açıkladı. Muhtar Tunç, sokak köpeklerinin mahalleden alınarak barınağa götürülmesi için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

        KÜTAHYA'DA ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Kütahya'nın Börekçiler Mahallesi'nde de İ.E.Y. (12) adlı çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken ayağını kıran çocuğun tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Mahalle Muhtarı İsmail Arı, yaptığı açıklamada, bu ay içinde mahallede üçüncü kez benzer bir saldırının yaşandığını belirtti. Sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde beslenmesine tepki gösteren Arı, "Bugün 12 yaşındaki evladımız İ.E.Y., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve kaçarken ayağı kırıldı. Çok şükür durumu iyi. Ancak bu, mahallemizde yaşanan üçüncü sokak hayvanı saldırısı. Sokaklarda bilinçsizce beslenen hayvanlar insanlara zarar veriyor. Biz de hayvanları seviyoruz, düşman değiliz ama kontrolsüz besleme nedeniyle can kayıpları ve yaralanmalar yaşanıyor. Sokak hayvanlarının şehir içinde değil, daha ıssız yerlerde barınmasını istiyoruz" dedi.

        Yetkililere çağrıda bulunan muhtar Arı, mahallede gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, vatandaşların da sokak hayvanlarını bilinçli şekilde beslemeleri konusunda duyarlı olmalarını istedi.

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