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2 saat arayla kahrettiler! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler koronavirüsten öldü

Adana'da acı bir tablo yaşandı. Kentte, 10 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören sanayici Ahmet Haydar Gül (46) ile ağabeyi Ali Gül (49), dün akşam 2 saat arayla hayatlarını kaybetti. Kardeşlerin koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi

İki kardeş 2 saat arayla koronaya yenildi - Haberler
İki kardeş 2 saat arayla koronaya yenildi
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DHA

Uluslararası bir sanayi şirketinin ortağı olan Ahmet Haydar Gül ile ağabeyi Ali Gül, 11 Eylül´de hastaneye başvurdu. Testleri pozitif çıkan kardeşlerden Ahmet Haydar Gül özel bir hastanede, Ali Gül ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı.

Ahmet Haydar Gül

DHA'nın haberine göre, durumları kötüleşen kardeşler, müdahalelere rağmen dün akşam 2 saat arayla yaşamlarını yitirdi. İki çocukları olduğu öğrenilen kardeşler, bu sabah Kabasakal Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Ali Gül

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